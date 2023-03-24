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СБУ заявила об аресте активов супруги Медведчука на 12 миллионов долларов

Лейла Алиева
В мире
СБУ заявила об аресте активов супруги Медведчука на 12 миллионов долларов
Фото: Администрация президента РФ

Суд арестовал активы жены оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, их сумма составила порядка 12 миллионов долларов. Об это в пятницу, 24 марта, заявили в Службе безопасности Украины.

— По материалам СБУ арестованы «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 миллионов гривен (11,9 миллиона долларов), — говорится в сообщении.

Под арестом оказались 6,8 процента акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени Кузьмина, который расположен в подконтрольном Украине Запорожье. По мнению СБУ, супруга политика владеет этими акциями через три офшорные компании, передает ТАСС.

В апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Он заявил, что политик был арестован СБУ, украинский лидер также опубликовал соответствующую фотографию и предложил обменять Медведчука на украинских пленных.

После этого Оксана Марченко, жена Медведчука, обратилась к президенту России с просьбой об организации обмена ее супруга.

В конце сентября прошлого года временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил, что при обмене пленными был освобожден и Медведчук.

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