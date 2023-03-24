Ефимов: Компания из ОЭЗ «Технополис «Москва» начнет производство новых электрокомпонентов

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» научно-производственный центр «СпецЭлектронСистемы» запустит производство чиплетов — микроэлементов, на основе которых будут собирать платы для различной электронной техники. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Специалисты предприятия создавали дизайн изделия и отправляли его на зарубежный завод, откуда получали уже готовый чип. Теперь компания освоила сложный технологический процесс разварки кристаллов и наладит в Печатниках собственное производство таких элементов, — отметил представитель мэрии.

На сегодняшний день в кластере микроэлектроники ОЭЗ Москвы работают 33 компании-резидента, которые на постоянной основе занимаются изучением новых технологий, позволяющих оптимизировать производство электронных компонентов.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, только за три квартала 2022 года резиденты ОЭЗ, специализирующиеся на микроэлектронике, создали свыше 800 новых рабочих мест. Кроме того, добавил он, производители вложили в свое развитие порядка 15 миллиардов рублей.

В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что компания «СпецЭлектронСистемы» занимает почти тысячу квадратных метров, при этом 700 «квадратов» из них представляют собой так называемые чистые помещения. Для эффективного контроля технологических процессов на предприятии работает специализированная автоматическая система управления с визуализацией и документированием контролируемых параметров.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в особой экономической зоне «Технополис «Москва» начали производство лазерных станков. Предприятие будет расположено на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис «Москва».