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МИД Эстонии принял решение о высылке одного российского дипломата

Араз Салехов
В мире
МИД Эстонии принял решение о высылке одного российского дипломата
Фото: shutterstock

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение о высылке одного российского дипломата. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны в пятницу, 24 марта.

Эстонский МИД утверждает, что высылаемый дипломат «непосредственно и активно участвовал в подрыве конституционного строя».

— Деятельность данного лица нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, и оно должно покинуть Эстонию до 29 марта, — говорится на сайте ведомства.

17 марта латвийское государство обнародовало черный список из 35 россиян за поддержку российской спецоперации на Украине. В списке оказались экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская и многие другие.

9 марта Россия запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди них — министры, депутаты парламентов и общественные деятели. Данный шаг, как уточняется, стал ответом на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство во внутренние дела, а также разжигание русофобских настроений.

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