Вирусолог Жемчугов оценил риски распространения холеры в мире

Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов оценил риски распространения холеры в мире.

Он отметил, что холера — самое неопасное из всех заразных видов вирусных болезней. Она не распространяется воздушно-капельным путем, как коронавирус. По этой причине холера, как правило, накрывает страны, у которых имеются большие проблемы с культурой чистоты.

По его словам, россиянам не стоит опасаться вспышки холеры. К настоящему моменту специалисты уже научились лечить это заболевание.

Эксперт добавил, что для профилактики холеры важно не пить воду из непроверенных источников на морском отдыхе, передает Царьград.

Эксперты ВОЗ в свою очередь оценили риск распространения холеры как очень высокий из-за увеличивающегося количества вспышек, их географического расширения, а также в связи с нехваткой вакцин и других ресурсов. Об этом говорится в документе организации, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» решила узнать, как можно защититься от холеры и существует ли вакцина от недуга.