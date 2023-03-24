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Риск распространения растет: как защититься от холеры

Рафаэль Залян

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Общество
Риск распространения растет: как защититься от холеры
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В мире растет риск распространения холеры. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что недуг охватывает все новые страны, география болезни растет. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации. Эксперты оценивают риск как очень высокий. «Вечерняя Москва» решила узнать, как можно защититься от новой угрозы и существует ли вакцина.

Основные симптомы

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, холера является острой кишечной антропонозной инфекцией. У нее высокая контагиозность: болезнь может очень быстро распространяться между людьми. Около миллиарда людей, по разным данным, подвержены риску заражения.

Передается недуг абсолютно разными путями:

  • контактно-бытовым;
  • через загрязненные водоемы;
  • через питьевую воду;
  • через пищу.

Среди основных симптомов недуга выделяют следующие:

  • повышенная слабость;
  • продолжительная диарея;
  • рвотные позывы;
  • цианоз;
  • обезвоживание;
  • головная боль;
  • мышечные судороги.

Болезнь крайне опасна тем, что способна вызвать сильную диарею, что провоцирует потерю организмом жидкостей, а особенно жизненно важных веществ — калия, натрия и электролитов. Без этих элементов у человека мало шансов выжить.

Иногда приходится восполнять десятки литров жидкости, чтобы пациент не умер.

В России есть вакцина

По словам Мескиной, в РФ вакцина от холеры имеется. Однако укол делается исключительно тогда, когда есть эпидемиологические показатели. Медик отметила, что эффективность российского препарата довольно высокая.

— Вакцина защищает от заражения на 85 процентов. Защитный эффект небольшой: около полугода. Если человек переболел, то иммунитета хватит всего лишь на год, — подчеркнула инфекционист.

Как себя защитить

Избежать заражения можно в том случае, если вы соблюдаете гигиенические меры. То есть тщательно моете руки перед едой, устраиваете влажную уборку дома, используя дезинфицирующие средства. Не ленитесь протирать поверхности, с которыми чаще всего контактируют ваши члены семьи: дверные ручки, пульт и иные элементы быта:

— Запомните, что чаще всего холеру фиксируют в Африке и Юго-Восточной Азии, поэтому перед тем, как отправиться в отпуск в эти регионы, лучше изучите эпидемиологическую обстановку там, а потом уже отправляйтесь в дорогу.

Собеседница «ВМ» добавила, что, если вы находитесь в экзотических странах, не стоит есть в непроверенных местах, ведь именно через еду чаще всего и заражаются туристы.

Пандемию можно предотвратить

Сделать это, по словам эксперта, в случае ввоза недуга в РФ удастся с помощью вакцинации и разобщенности населения. Если такой сценарий случится, то придется, как и во времена коронавируса, вводить социальную дистанцию и использовать защитные элементы, заключила спикер.

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