Риск распространения растет: как защититься от холеры
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В мире растет риск распространения холеры. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что недуг охватывает все новые страны, география болезни растет. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации. Эксперты оценивают риск как очень высокий. «Вечерняя Москва» решила узнать, как можно защититься от новой угрозы и существует ли вакцина.
Основные симптомы
По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, холера является острой кишечной антропонозной инфекцией. У нее высокая контагиозность: болезнь может очень быстро распространяться между людьми. Около миллиарда людей, по разным данным, подвержены риску заражения.
Передается недуг абсолютно разными путями:
- контактно-бытовым;
- через загрязненные водоемы;
- через питьевую воду;
- через пищу.
Среди основных симптомов недуга выделяют следующие:
- повышенная слабость;
- продолжительная диарея;
- рвотные позывы;
- цианоз;
- обезвоживание;
- головная боль;
- мышечные судороги.
Болезнь крайне опасна тем, что способна вызвать сильную диарею, что провоцирует потерю организмом жидкостей, а особенно жизненно важных веществ — калия, натрия и электролитов. Без этих элементов у человека мало шансов выжить.
Иногда приходится восполнять десятки литров жидкости, чтобы пациент не умер.
В России есть вакцина
По словам Мескиной, в РФ вакцина от холеры имеется. Однако укол делается исключительно тогда, когда есть эпидемиологические показатели. Медик отметила, что эффективность российского препарата довольно высокая.
— Вакцина защищает от заражения на 85 процентов. Защитный эффект небольшой: около полугода. Если человек переболел, то иммунитета хватит всего лишь на год, — подчеркнула инфекционист.
Как себя защитить
Избежать заражения можно в том случае, если вы соблюдаете гигиенические меры. То есть тщательно моете руки перед едой, устраиваете влажную уборку дома, используя дезинфицирующие средства. Не ленитесь протирать поверхности, с которыми чаще всего контактируют ваши члены семьи: дверные ручки, пульт и иные элементы быта:
— Запомните, что чаще всего холеру фиксируют в Африке и Юго-Восточной Азии, поэтому перед тем, как отправиться в отпуск в эти регионы, лучше изучите эпидемиологическую обстановку там, а потом уже отправляйтесь в дорогу.
Собеседница «ВМ» добавила, что, если вы находитесь в экзотических странах, не стоит есть в непроверенных местах, ведь именно через еду чаще всего и заражаются туристы.
Пандемию можно предотвратить
Сделать это, по словам эксперта, в случае ввоза недуга в РФ удастся с помощью вакцинации и разобщенности населения. Если такой сценарий случится, то придется, как и во времена коронавируса, вводить социальную дистанцию и использовать защитные элементы, заключила спикер.