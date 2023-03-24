В Московском регионе объявили штормовое предупреждение из-за половодья

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В Московском регионе объявили штормовое предупреждение в связи с половодьем. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Прогнозируется, что произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных строений и участков дорог, — предупредил он.

Уточняется, что с 25 по 28 марта уровень воды в реках может подняться на 1–2 метра. Речь идет о реках Москве, Протве, Наре, Исконе, Катыше, Озерне и многих других. Он не исключил, что период штормового предупреждения будет продлен, передает ТАСС.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к началу паводка. В этом году объем талых вод может достичь 350 миллионов кубометров.

Свободная емкость водохранилищ в настоящее время составляет 355 миллионов кубометров и продолжает увеличиваться, запасы обеспечат качественное водоснабжение Москвы.