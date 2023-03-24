Медведев: Россия может применить любой вид оружия при попытке Украины отвоевать Крым

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Если Украина попытается вернуть Крым военным путем, то это станет основанием применить против нее любое оружие. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства, — отметил он.

По словам политика, попытка отобрать регион России является посягательством на существование государства, что станет основанием для РФ применить все имеющиеся средства, передает ТАСС.

Также президент РФ Владимир Путин 17 марта пообещал принять все меры для обеспечения безопасности Крыма. По его словам, на сегодняшний день этот вопрос носит приоритетный характер.

Западные беспилотники, которые поставляются ВСУ, используются для нахождения уязвимых мест в обороне полуострова, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Однако войска противника не обладают такими возможностями, чтобы взять регион под свой контроль, подчеркнул он.