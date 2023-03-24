«Аэрофлот» с 26 марта перейдет на летнее расписание полетов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с воскресенья, 26 марта, перейдет на летнее расписание полетов, которое будет действовать до конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 24 марта.

— «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Там также добавили, что ключевой особенностью нового сезона станет расширение маршрутной сети из российских регионов.

Например, будут организованы новые ежедневные рейсы из России в Турцию. В частности, речь идет о рейсах в Анталью из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы, передает Telegram-канал компании.

Помимо этого, «Аэрофлот» с октября этого года переведет прямые регулярные рейсы из Москвы в Гоа в новый международный аэропорт Манохар. Самолеты из столицы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

15 марта стало известно, что количество авиарейсов между столицами России и Шри-Ланки увеличили до 21 в неделю. Кроме того, самолеты также будут летать в город Металла.