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Практическое занятие о подготовке питьевой воды пройдет в Музее КГХ 25–26 марта

Евгений Силаев
Город
Практическое занятие о подготовке питьевой воды пройдет в Музее КГХ 25–26 марта
Фото: Unsplash
Москва, проспект Мира, 119с5 Карта всех событий

В столичном Музее городского хозяйства жителям и гостям города расскажут о подготовке питьевой воды. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Занятия «Химия воды» пройдут 25 и 26 марта в 15:00 в павильоне № 5 на ВДНХ. Посетителям расскажут, чем питьевая вода отличается от дистиллированной, какие этапы очистки она проходит и какие показатели допустимы для питьевой воды.

— А в конце занятия проведем несложные эксперименты по определению качества воды, — пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

22 марта прошло испытание приложения, позволяющего всем желающим узнать о своем «водном следе». Пользователям предлагалось ответить на 20 вопросов, связанных с их повседневной жизнью. При этом все действия, упоминаемые в приложении, связаны с расходом воды.

18 и 19 марта в Музее городского хозяйства Москвы состоялись лекции о жилищно-коммунальном хозяйстве города. Посетители узнали об устройстве энергетического кольца города, газотранспортной системы, водоснабжения и канализации.

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