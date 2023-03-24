Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минтруд утвердил список из 149 профессий для альтернативной службы

Евгений Силаев
Общество
Минтруд утвердил список из 149 профессий для альтернативной службы
Фото: shutterstock

Министерство труда и социальной защиты утвердило список из 149 профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Соответствующий документ опубликовали в пятницу, 24 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

— Утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, — говорится в приказе.

Новый перечень включает в себя 64 рабочих профессии и 84 специальности должностных служащих. К последней группе относятся врачи, медицинские сестры, артисты, программисты, экономисты, юристы и художники, уточняется в документе.

В феврале стало известно, что проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсию на карты российских или иностранных банков по выбору. Данное решение связано с оказываемым на Россию санкционным давлением.

Весной 2023 года в России начнется ежегодный призыв на срочную военную службу. Он продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июня. Однако призывникам, рассчитывающим на отсрочку, следует подготовиться заранее. В каких случаях положена отсрочка от службы и чем она отличается от освобождения — в материале «Вечерней Москвы».

государственная служба Минтруд РФ Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте