Минтруд утвердил список из 149 профессий для альтернативной службы

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Министерство труда и социальной защиты утвердило список из 149 профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Соответствующий документ опубликовали в пятницу, 24 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

— Утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, — говорится в приказе.

Новый перечень включает в себя 64 рабочих профессии и 84 специальности должностных служащих. К последней группе относятся врачи, медицинские сестры, артисты, программисты, экономисты, юристы и художники, уточняется в документе.

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