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Суд арестовал майора ФТС Алеева на два месяца по делу о взяточничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал майора ФТС Алеева на два месяца по делу о взяточничестве
Фото: Пресс-служба Басманного суда

Суд арестовал начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни майора Александра Алеева на два месяца по делу о взяточничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда столицы в пятницу, 24 марта.

По данным пресс-службы, Алеева обвиняют по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Согласно решению суда он пробудет в СИЗО до 22 мая 2023 года.

Ранее стало известно, что Алеева задержали вместе с пособником, заместителем начальника Центрального таможенного управления Александром Бегловым, по подозрению в получении взятки в размере 3,8 миллиона рублей. Помимо сотрудников ФТС по делу проходят и два предпринимателя, которые деньги передали. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

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