МВД России объявило в розыск политолога Галлямова
Политолог Аббас Галлямов* объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. Об этом в пятницу, 24 марта, свидетельствуют данные базы розыска МВД России.
— Галлямов Аббас Радикович, 30 мая 1972 года рождения, разыскивается по статье УК, — говорится в карточке ведомства.
При этом конкретная статья, по которой разыскивается политолог, не уточняется.
Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя.
16 марта тот же суд заочно арестовал бывшего издателя «Медузы»* Илью Красильщика. Его обвиняют по той же статье, что и Каца.
*Включен в реестр иностранных агентов.