МВД России объявило в розыск политолога Галлямова

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Политолог Аббас Галлямов* объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. Об этом в пятницу, 24 марта, свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

— Галлямов Аббас Радикович, 30 мая 1972 года рождения, разыскивается по статье УК, — говорится в карточке ведомства.

Фото: МВД России

При этом конкретная статья, по которой разыскивается политолог, не уточняется.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя.

16 марта тот же суд заочно арестовал бывшего издателя «Медузы»* Илью Красильщика. Его обвиняют по той же статье, что и Каца.

*Включен в реестр иностранных агентов.