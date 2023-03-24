Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны ВСУ

Фото: МИД РФ

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине зафиксировала не менее 25 случаев расправы со стороны украинских солдат над военнопленными из РФ. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила глава миссии Матильда Богнер.

— Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни (вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил), которые мы задокументировали, — заявила Богнер.

По ее словам, в ходе расследования было установлено, что убийства зачастую совершались сразу после взятия в плен. Несмотря на подобные прецеденты, миссия не в курсе ситуации с преследованиями виновных со стороны военно-политического руководства Украины, передает РИА Новости.

В начале февраля в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен расстрел военным Вооруженных сил Украины сдавшегося в плен российского солдата. На записи боец с автоматом спрашивает на украинском языке у пленного, из какого он подразделения, после чего, не получив ответа, стреляет в него.