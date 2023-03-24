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«Новое Радио» впервые в России вручит свою музыкальную премию в метавселенной

Оксана Васильева
Общество
«Новое Радио» впервые в России вручит свою музыкальную премию в метавселенной
Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

30 марта впервые в России музыкальную премию лучшим представителям индустрии вручат в метавселенной, а гостями церемонии «Новое Радио AWARDS 2023» станут самые известные артисты.

Зрителей ждет уникальное концертное шоу, сочетающее живое выступление исполнителей с элементами дополненной и виртуальной реальности. Впечатлений хватит на всех! Мари Краймбрери и Дима Билан, Лолита и Коста Лакоста, GAYAZOV$ BROTHER$ и МОТ представят незабываемые сценические номера, а хедлайнер вечера ANNA ASTI готовит умопомрачительный live-сет, который точно не оставит никого равнодушным — подпевать цифровому 3D-аватару поп-дивы будут по обе стороны монитора.

— С момента запуска своего вещания “Новое Радио” — единственная в своём роде медиалаборатория. В бесперебойном режиме высококлассные специалисты ведущего радиохолдинга страны внедряют самые передовые технологии создания и распространения контента. По своему духу это будет премия 2032 или даже 3023 года, — отметил Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио».

Единственное, что останется неизменным и вполне материальным каждый новый сезон — Золотая Сирена — престижная статуэтка, подтверждающая высокий статус своего обладателя и его заметный вклад в российскую музыку.

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