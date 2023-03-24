Румынский сенатор Шошоакэ сообщила об угрозах со стороны МИД Украины

Фото: senat.ro

Румынскому сенатору Диане Шошоакэ стали поступать угрозы от Министерства иностранных дел Украины. Об этом сама политик сообщила в пятницу, 24 марта, в своих социальных сетях.

— Ответ Министерству иностранных дел Украины, которое угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства, — написала Шошоакэ.

Сенатор заявила, что украинские власти не имеют права указывать румынскому парламенту, как вести дела.

Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, денонсирующий договор о добрососедских отношениях. Также документ предлагает аннексировать часть Украины. Речь идет о территориях, которые принадлежали Румынии в период между Первой и Второй мировыми войнами.

Однако в октябре 2022 года Румыния и еще семь стран — участниц Североатлантического альянса из Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление, в котором выражается поддержка по вопросу присоединения Украины к блоку. Согласно тексту документа, подписавшиеся поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны.