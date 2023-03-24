Депутат Пискарев предложил ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Единый обязательный стандарт антитеррористической защищенности школ необходимо ввести по всей стране. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— В России необходимо ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ. И он должен быть обязательным для исполнения абсолютно во всех учебных заведениях страны, — отметил Пискарев.

В настоящее время комплекс мер безопасности еще находится в процессе разработки. По мнению депутата, они должны быть закреплены «не только на уровне нормативно-правовых актов, и на уровне федерального закона».

Говоря подробнее об этой инициативе, Пискарев подчеркнул, что в стандартах должны быть прописаны единые требования к частным охранным организациям, работающим на территории учебного заведения.

При этом стоит обратить особое внимание на наличие у таких работников профессионального образования или свидетельства «о квалификации в сфере антитеррористической защиты», передает ТАСС.

За последние несколько лет в России неоднократно происходили события, связанные с нападениями в учебных заведениях. Одним из последних прецедентов стала ситуация в ижевской школе в сентябре 2022 года. О самых громких случаях применения оружия в российских учебных заведениях за последние восемь лет — в материале «Вечерней Москвы».