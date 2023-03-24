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Командир базы Черноморского флота Меньков подтвердил потерю корабля «Саратов» в 2022 году

Евгений Жуков
Общество
Командир базы Черноморского флота Меньков подтвердил потерю корабля «Саратов» в 2022 году
Фото: Минобороны РФ

Командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота России Феликс Меньков подтвердил, что в 2022 году в ходе боевых действий был потерян большой десантный корабль (БДК) «Саратов». Об этом он сообщил в пятницу, 24 марта, в ходе мероприятия по открытию памятной доски погибшим в спецоперации морякам в Севастополе.

— Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения — БДК «Саратов». Потеряли личный состав десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», — отметил Меньков.

По его словам, открытая мемориальная табличка будет служить напоминанием будущим поколениям военных о подвиге, который совершили севастопольские десантники, передает ForPost.

1 июля прошлого года сообщалось, что БДК подняли в порту Бердянска. Судно было затоплено самим экипажем. Такое решение было принято в условиях начавшегося возгорания, которое могло привести к детонации находившихся на борту снарядов. При этом официальные причины возникновения огня не уточнялись.

На следующий день исполняющий обязанности главы города Керчи Александр Сауленко рассказал о намерении отправить корабль на ремонт.

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