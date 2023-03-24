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Синоптик Леус сообщил о завершении сильнейшей с начала 2023 года магнитной бури

Полина Пашкина
Общество
Синоптик Леус сообщил о завершении сильнейшей с начала 2023 года магнитной бури
Фото: shutterstock

Магнитная буря, которая стала сильнейшей с начала 2023 года, завершилась в России. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик представил график магнитных бурь за последние три дня. Пик возмущений пришелся на середину дня пятницы. Утром погодное явление почти достигло уровня G4 — очень сильная буря.

Согласно данным графика в Telegram-канале «Погода от шефа. Михаил Леус», вечером 24 марта установилась спокойная магнитосфера.

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики сибирского отделения РАН сообщили, что из-за магнитной бури жители Москвы и Санкт-Петербурга могли наблюдать полярные сияния.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут пострадать от возмущений магнитосферы. Специалист дала рекомендации по предупреждению негативных последствий.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «ВМ», что здоровые люди, у которых исправно работает организм, не ощущают влияния магнитных бурь.

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