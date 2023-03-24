Кардиолог Кореневич назвала «самый быстрый путь к тромбозу»

Фото: Pixabay

К тромбозу приводят постоянная работа и напряжение. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

По ее словам, риск образования тромбов необходимо снижать. Для этого врач советует совершать прогулки и пробежки. Кроме того, стоит уделить внимание правильному питанию, отказаться от курения и употребления спиртного, а также контролировать уровень сахара и холестерина в крови.

— Многих моих пациентов к инфарктам привели стрессы и полное игнорирование отдыха и расслабления. Напряженная работа — на первом месте, отдых — на последнем. Это самый быстрый путь к тромбозам, — рассказала Кореневич порталу «Медикфорум».

Диетолог, кардиолог Светлана Павличенко рассказала о весе, который опасен для здоровья. По ее словам, превышение индекса массы тела на 25 и более килограммов увеличивает риск метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов рассказал «Вечерней Москве», что экстракт семян сельдерея нередко используют для профилактики инсульта и образования тромбов. Однако такая терапия, пришедшая из области нетрадиционной медицины, уместна лишь в качестве вспомогательного лечения.