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Пушилин: США подталкивают Украину к контрнаступлению

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин: США подталкивают Украину к контрнаступлению
Фото: er.ru

Западные страны во главе с США подталкивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) к подготовке контрнаступления. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, Украина перебрасывает личный состав, а также недавно поступившую от западных стран технику.

— Мы видим, что Запад, в частности Америка, подталкивает сейчас киевский режим к тому, чтобы они шли в контрнаступление, — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, врио главы ДНР заявил, что в районе Марьинки идут ожесточенные бои. При этом до полного освобождения населенного пункта остался всего один участок. При этом пока неясно, будет ли контрнаступление действительно грандиозным, как обещали киевские власти.

Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты предположили, что политические элиты стран Запада возлагают большие надежды на анонсированное Киевом «серьезное наступление». В случае его провала от помощи может отказаться большинство стран, в том числе США.

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