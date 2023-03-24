«Адмирал» одержал победу над «Ак Барсом» в серии второго раунда плей-офф КХЛ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Хоккейный клуб из Владивостока «Адмирал» обыграл казанский «Ак Барс», тем самым сократив свое отставание в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.

Встреча двух клубов состоялась на родине «Ак Барса». Сам матч завершился со счетом 2:1.

В составе приморского клуба шайбы были заброшены хоккеистами Даниилом Гутиком и Николаем Чебыкиным. Со стороны «Ак Барса» шайбу забил спортсмен Александр Радулов. Следующий матч серии пройдет 26 марта в Казани.

Накануне стало известно, что омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В составе омского клуба дублем отметился американец Рив Буше.

19 марта в рамках Кубка Гагарина московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив», уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

В минувшую среду стало известно, что Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2023/2024.