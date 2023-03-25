Reuters: груз индийской компании для России на год застрял в бельгийском порту

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Пять контейнеров с грузом стали из Индии, которые направлялись в Россию, оказались на год заблокированы в бельгийском порту города Антверпен. Об этом в субботу, 25 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В сообщении говорится, что в контейнерах, которые направляются в РФ, перевозится порядка ста метрических тонн нержавеющей стали индийской компании Jindal Stainless. В Россию этот груз направили еще в минувшем феврале, но доставить его не могут до сих пор — виной всему западные санкции.

При этом в самой компании настаивают на том, что партию необходимо как можно скорее растаможить и отправить в Россию. Там отмечают, что нержавеющая сталь не занесена ни в какие санкционные списки Евросоюза, а потому не было причин задерживать груз в Бельгии, пишет агентство.

В финском порту Котка задержали судно с российскими удобрениями. Власти Финляндии заподозрили, что грузовое судно Smew может быть связано с российским олигархом, находящимся под санкциями Европейского союза (ЕС). Всего на борту находилось около 20 тысяч тонн удобрений, которые оцениваются в 10–12 миллионов евро.