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«Женская сила»: Ольга Бузова попыталась помириться с сестрой

Ирэна Колесова
Общество
«Женская сила»: Ольга Бузова попыталась помириться с сестрой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась, что скучает по своей младшей сестре Анне и хотела бы с ней увидеться. В день рождения матери она опубликовала фотографию с сестрой и подписала ее теплыми словами.

— Женская сила. Вот бы повторить. Я, бабушка, мама и сестренка, — подписала Бузова семейное фото.

Ольга и Анна почти полностью прервали отношения еще несколько лет назад. При том, что до 2019 года сестры были не разлей вода и постоянно делились совместными счастливыми фото. Так и неизвестно, что именно послужило причиной для разлада в этих отношениях. Но однажды звезды летели обратно с горнолыжного курорта — и расселись по разным салонам самолета.

Но похоже, жест Ольги Бузовой действительно подействовал: Анна не обошла его стороной, а прокомментировала пост и заверила, что скоро сестры встретятся.

Бузова рассказала, что во время одного из концертов столкнулась с неадекватным фанатом. На выступлении в Дубае артистке пришлось отбиваться от незнакомца, выскочившего на сцену. По ее словам, мужчина вырвал у нее микрофон и разбил ей губу. Ольга подчеркнула, что не отреагировала на провокацию и продолжила выступление.

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