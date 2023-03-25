На Земле третий день бушует сильная магнитная буря

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На всей Земле уже третий день продолжается сильная магнитная буря, уровень ее опасности пока не снижается. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в Институте прикладной геофизики.

Специалисты отметили, что степень возмущенности магнитного поля планеты остается на уровне G3. Он означает «сильно» по пятибалльной шкале. Такой уровень говорит о том, что на Земле могут фиксироваться ложные тревоги в предохранителях энергосистем, могут «закипать» масляные трансформаторы. Космические аппараты могут начать сложнее ориентироваться, потребуется коррекция их работы, передает ТАСС.

Магнитные бури подобного уровня могут вызывать на Земле уникальное природное явление — полярное сияние. Оно уже могло наблюдаться в таких городах, как Москва и Петербург. В пятницу пик магнитной активности наступил примерно в 2:00, и именно тогда небо над обоими мегаполисами могли озарить всполохи света. Буря стала крупнейшей на всей планете за последние несколько лет.