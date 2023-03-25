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Приметы и советы

Саудовский телеканал высмеял оплошности Байдена

Ирэна Колесова
В мире
Саудовский телеканал высмеял оплошности Байдена
Фото: whitehouse

Саудовский телеканал MBC показал пародию на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, в которой американский лидер предстает «незадачливым шутом». Рецензию на это видео опубликовала газета New York Post.

Издание отмечает, что «Байден» в пародии показан в Белом доме на фоне американского флага. Он отдает честь, а потом пытается поздороваться с пустотой, протягивая руку. Этот жест американского лидера демонстрируется несколько раз, пока к нему не подходит «Харрис» и не пытается удержать его. После этого оба политика позируют на камеры.

Саудовский телеканал уже не в первый раз показывает пародию на американского президента. В прошлом апреле он показал видео, на котором «Байден» заснул на трибуне, а «Харрис» усиленно его будила, отмечает издание.

Ролик Саудовского телеканала основан на реальной оплошности американского президента. Широкий резонанс вызвала ситуация, когда Байден после своего выступления протянул руку в пустоту. Судя по всему, он не сразу осознал, что здороваться не с кем, и простоял с протянутой рукой некоторое время. «Вечерняя Москва» собрала топ самых странных выходок Джо Байдена, которые обсуждает весь мир.

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