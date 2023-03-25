Байден назвал сближение России и Китая сильно преувеличенным

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Сближение России и Китая «сильно преувеличено», Соединенные Штаты гораздо успешнее их в формировании альянсов. Об этом в субботу, 25 марта, заявил американский президент Джо Байден.

— Я не отношусь легкомысленно к Китаю <...>, России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию...И они ничего еще не сделали, — сказал он.

При этом американский лидер предположил, что в обозримом будущем Китай может начать поставки. Байден также заявил, что на российско-китайские отношения необходимо «смотреть в перспективе», поскольку в дальнейшем все может обостриться, сообщает РИА Новости.

Аналитик Стэн Грэнт австралийского телеканала ABC сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Москве доказывает «конец мирового порядка», при котором правила составляли западные страны. По его словам, порядок никогда и не был мировым. Ранее речь шла о порядке, при котором «правила составляли и нарушали западные державы».

Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась в Кремле. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».