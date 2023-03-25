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Экс-советник ЦРУ Рикардс перечислил действия США при крахе Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-советник ЦРУ Рикардс перечислил действия США при крахе Украины
Фото: shutterstock

Украинская армия неминуемо проиграет в текущем конфликте из-за острой нехваткой боеприпасов. Об этом заявил в статье на портале Daily Reckoning бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

— Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами, — сказал он.

В таком случае поражение украинского государства станет для США геополитической катастрофой, схожей с поражением во Вьетнаме и превосходящей любой внешнеполитический кризис современности, написал он в своей колонке.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинская армия пока не может перейти в контрнаступление на восточном направлении, поскольку ей не хватает вооружения. По его словам, у украинской армии наблюдается серьезная нехватка боеприпасов. Он отметил, что сейчас в Киеве ждут очередных поставок от партнеров.

Также украинский лидер пожаловался на отсутствие важных достижений в поддержке киевского режима и на промедление в принятии необходимых для Украины решений.

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