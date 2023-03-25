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Собянин рассказал, какие городские достопримечательности стали ближе для москвичей благодаря открытию БКЛ

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал, какие городские достопримечательности стали ближе для москвичей благодаря открытию БКЛ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Солдатская улица, 15 Карта всех событий

До городских достопримечательностей стало легче добираться благодаря открытию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в субботу, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Новые станции БКЛ сами стали московскими достопримечательностями и помогают быстрее доехать до уже существующих знаковых и любимых горожанами мест: усадьбы Воронцово, дворца на Яузе, храмов, парков, музеев-заповедников и так далее, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Например, от станции БКЛ «Лефортово» дорога до Лефортовского парка и музея истории района займет девять минут, а за 11 минут можно дойти до Екатерининского дворца, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Накануне Собянин рассказал, что запуск БКЛ метро позволит развивать не только транспортную систему, но и экономику столицы. Столица потратила на строительство линий и станций метро, а также прилегающих инфраструктурных объектов 778 миллиардов рублей. При этом инвесторы вложат более 5,2 триллиона рублей в объекты вокруг новых станций.

Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Какое влияние БКЛ оказывает на жизнь горожан — в материале «Вечерней Москвы».

Строительство Благоустройство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Сергей Собянин
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