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Синоптик Вильфанд рассказал о погоде к концу выходных в Москве

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик Вильфанд рассказал о погоде к концу выходных в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столичном регионе к концу выходных выпадет треть месячной нормы осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу, в субботу и в воскресенье ожидаются обильные осадки.

— Все это, с учетом дождя, который был в пятницу, приведет к тому, что за три дня в столичном регионе выпадет 30 процентов месячной нормы осадков, — сказал он.

В городе будет постепенно уменьшаться количество снежного покрова благодаря переносу тепла с Средиземного моря и южной Атлантики, цитирует его «Интерфакс».

Также синоптики пообещали теплую, но дождливую погоду 25 марта. Днем воздух прогреется до 11–13 градусов, но уже к ночи наступит похолодание: столбики термометров опустятся до отметки плюс три градуса. Ветер будет юго-западным, его скорость не превысит 11 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что не стоит полагать, что в надвигающиеся выходные москвичей ждет безоблачное небо. По его словам, начало следующей недели также будет довольно теплым.

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