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Дополнительные «дачные» поезда начнут курсировать в Московском регионе с 26 марта

Араз Салехов
Город
Дополнительные «дачные» поезда начнут курсировать в Московском регионе с 26 марта
Фото: Пресс-служба ЦППК

Дополнительные «дачные» поезда начнут курсировать в столице и Московской области с 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— 26 марта поезда ЦППК переходят на летнее расписание. Это традиционно происходит в последнее воскресенье марта в связи с началом дачного сезона и соответствующим повышением спроса на поездки, — говорится в сообщении.

На наиболее востребованных направлениях назначат 17 дополнительных поездов. У восьми электропоездов скорректировали маршрут следования, у 12 — периодичность курсирования.

Также стало известно, что в конце марта из-за ремонтных работ изменится движение поездов на западном участке будущего МЦД-4. С 14:20 29 марта до 01:20 30 марта перекроют движение по второму пути на участке от Киевского вокзала до станции Солнечная. Поезда, следующие в область, будут идти по первому пути, а направляющиеся в Москву — по третьему.

Помимо этого, холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) назначит более 800 дополнительных поездов в майские праздники. Дополнительные составы соединят Москву с Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом и курортными городами Краснодарского края.

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