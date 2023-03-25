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Свыше 80 новых схем навигации для маломобильных пассажиров разместили на станциях БКЛ

Араз Салехов
Город
Свыше 80 новых схем навигации для маломобильных пассажиров разместили на станциях БКЛ
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Свыше 80 новых схем навигации для маломобильных пассажиров разместили на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— На Большой кольцевой линии уже разместили 86 навигационных элементов. Схемы показывают, какие из выходов доступны для маломобильных, оборудованы ли они колясочными спусками, лифтами и пандусами, — сказал он.

На текущий момент на станциях метро около 200 таких навигационных схем. Как сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы», они показывают, какие выходы и переходы удобны. Также навигация укажет, где установлены колясочные спуски, пандусы и лифты.

Накануне Ликсутов рассказал, что более 1200 схем метро с подписью президента России Владимира Путина разместят на станциях столичного метрополитена. Копии схемы также можно будет увидеть в вагонах поездов «Москва» и «Русич».

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что запуск БКЛ метро позволит развивать не только транспортную систему, но и экономику столицы.

Максим Ликсутов Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
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