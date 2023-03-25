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На стройплощадке рядом с «Москвой-Сити» загорелась бытовка
На строительной площадке рядом с территорией московского международного делового центра «Москва-Сити» возник пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в субботу, 25 марта.
Как стало известно, пожарные службы уже прибыли на место возгорания. Выяснилось, что горит строительная бытовка.
По данным СМИ, около «Москвы-Сити» загорелась трансформаторная будка. Предварительно, никто не пострадал.
Накануне в городе Арамиль в Свердловской области произошел пожар в научно-производственном комплексе. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться 110 человек.
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