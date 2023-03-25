Высота снежного покрова в Москве с начала недели уменьшилась на 16 сантиметров

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Высота снежного покрова в столице с начала недели уменьшилась на 16 сантиметров, и, таким образом, в субботу, 25 марта, составила всего девять сантиметров. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

— Аномальное тепло, пришедшее в центр Европейской России, а температура воздуха вот уже пятый день подряд превышает климатическую норму на 4–6 градусов, и дожди, способствуют активному таянию снега, — говорится в отчете.

По словам специалистов, подобные показатели значительно ниже климатической нормы, которая для 25 марта должна составлять 22 сантиметра. Синоптики предполагают, что из-за еще четырех прогнозируемых теплых дней сход снежного покрова в Москве произойдет раньше «средней многолетней даты», передает сайт «Фобоса».

В столице сохранится апрельская погода до 29 марта, а средняя температура будет держаться на уровне 12–13 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что не стоит полагать, что в эти выходные москвичей ждет безоблачное небо. По его словам, начало следующей недели при этом будет довольно теплым.