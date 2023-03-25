Синоптик Вильфанд рассказал об «апрельской» погоде в Москве

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До 29 марта в столице сохранится апрельская погода. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно его прогнозу, в эти дни температура будет держаться на уровне 12–13 градусов. Такой показатель на 5–8 градусов выше климатической нормы, цитирует Вильфанда ТАСС.

Также синоптик спрогнозировал возвращение заморозков в Москву — в среду, 29 марта, начнется похолодание. При этом 30–31 марта ночью ожидается ноль — минус пять градусов, а днем — плюс 1–5 градусов.

Вильфанд заявил, что в столичном регионе к концу выходных выпадет треть месячной нормы осадков. Согласно прогнозу, в субботу и в воскресенье, 25 и 26 марта, ожидаются обильные осадки. В городе будет постепенно уменьшаться количество снежного покрова благодаря переносу тепла с Средиземного моря и южной Атлантики.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что начало апреля в Москве может сопровождаться возвращением минусовых температур. Из-за этого на дорогах не исключено появление гололедицы.