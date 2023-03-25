«Выжигает все, что можно»: военные ВСУ назвали самое грозное оружие России

Фото: Минобороны РФ

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» практически не оставляют шансов укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 25 марта, заявили местным СМИ украинские военные.

— При залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно, — рассказал один из них.

Также уточняется, что превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении украинских бойцов под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город, передает РИА Новости.

На боевой машине «Солнцепек» смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов, при подрыве которых образуется область избыточного давления, воздействующая на живую силу и укрепления.

Недавно основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ сосредоточили около 80 тысяч бойцов личного состава вокруг Артемовска.

Украинское руководство анонсировало «серьезное наступление» ВСУ. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты поделились мнениями, какие последствия ожидают Киев в случае его провала.