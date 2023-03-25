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NYT: В интернациональном легионе Украины вместо 20 тысяч человек состоят лишь 1,5

Евгений Жуков

Сюжет: 

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NYT: В интернациональном легионе Украины вместо 20 тысяч человек состоят лишь 1,5
Фото: gur.gov.ua

В украинском интернациональном легионе состоит лишь около 1,5 тысячи человек вместо заявленных властями страны 20 тысяч. Об этом в субботу, 25 марта, сообщила американская газета The New York Times, ссылаясь на источники и внутренние документы военной организации.

— Украинские официальные лица изначально хвастались, что им удалось завербовать в легион 20 тысяч добровольцев, но на самом деле эта цифра значительно ниже. Сейчас в организации насчитывается около 1,5 тысячи членов. Вербовка застопорилась, — говорится в материале.

Авторы статьи также поговорили с несколькими бывшими членами данной группировки, которые признались, что подделывали факты из своей биографии ради службы в этой структуре. Некоторые, например, заявляли об опыте участия в боевых действиях на стороне Соединенных Штатов, в то время как в реальности такого не было.

Другим помогал попасть на службу придуманный стаж в различных спецподразделениях. При этом на проверку данных украинские профильные ведомства отводили не более десяти минут на бойца, передает NYT.

В конце февраля польский корпус в составе Вооруженных сил Украины понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. По словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, около 2,5 тысячи польских военнослужащих погибли на Украине.

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