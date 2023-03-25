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ЦСКА проиграл любительскому клубу 2DROTS в товарищеском матче

Евгений Жуков
Спорт
ЦСКА проиграл любительскому клубу 2DROTS в товарищеском матче
Фото: Telegram / ПФК ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:2 проиграл команде блогеров 2DROTS в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу, 25 марта, на столичной «ВЭБ-Арене».

В составе победителей забитыми мячами отметились Владислав Ослоновский и Станислав Манаев. «Армейцы» отметились единственным голом Федора Чалова.

ЦСКА играл основным составом, за исключением вратаря Игоря Акинфеева и уехавших в свои сборные игроков. На 76-й минуте игры в составе московской команды на поле вышел бразилец Даниэл Карвальо, который выступал за нее на протяжении шести лет с 2004 года.

23 марта сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче со счетом 1:1.

В беседе с «Вечерней Москвой» шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник поделился мнением о том, можно ли надеяться на скорое восстановление российского футбола в рамках крупных международных соревнований.

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