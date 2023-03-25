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Россиянка Демурчян победила в чемпионате мира по боксу в весе до 70 кг

Ирэна Колесова
Спорт
Россиянка Демурчян победила в чемпионате мира по боксу в весе до 70 кг
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

18-летняя российская спортсменка Анастасия Демурчян победила австралийскую соперницу Кей Скотт в финале за звание чемпиона мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Сам чемпионат проводится в Нью-Дели. Среди российских спортсменов призерами стали также Наталия Сычугова, получившая бронзу в весовой категории до 63 килограммов, и Диана Пятак с бронзой в категории до 81 килограмма.

Для Демурчян это победа стала первой на чемпионате мира. У спортсменки уже есть титул чемпионки России, который она заслужила в октябре 2022 года.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит в Нью-Дели с 15 по 26 марта. В нем принимает участие более 320 спортсменок, которые представляют 65 стран мира.

Американский боец Кевин Джонсон прибыл в Россию на поединок с Вячеславом Дациком. Джонсон — американский боксер-профессионал, который выступает в тяжелой весовой категории. Он сразится с Вячеславом Дациком — российским боксером, бойцом смешанного стиля, кикбоксером и тайбоксером. Поединок состоится 31 марта в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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