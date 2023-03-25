Путин: На переговорах Си Цзиньпин уделил внимание мирному плану Китая по Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе личной беседы председатель КНР Си Цзиньпин много времени и внимания уделял раскрытию позитивных перспектив мирного китайского плана по урегулированию на Украине. О дружеской атмосфере этой встречи Путин рассказал в интервью, опубликованном 25 марта.

— Сидя у камина и попивая чай, мы говорили обо всем не спеша. Говорили о ситуации в мировых делах, причем в самых разных аспектах, — пояснил президент в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 24».

Путин отметил, что попросил Си Цзиньпина «по дружбе» перейти в квартиру внутри Кремля, в которой сам российский лидер в последнее время бывает очень часто.

В ходе визита председателя КНР в Москву были достигнуты многие договоренности. В том числе, Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали план развития экономического сотрудничества между странами до 2030 года. В нем прописаны основные аспекты расширения ключевых направлений взаимодействия России и Китая. Визит китайского лидера в Москву продлился с 20 по 22 марта и вызвал огромный резонанс на мировой арене.