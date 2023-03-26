Представитель Эрдогана: Политика по разделению России и Китая зашла в тупик

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Западные страны не смогли предвидеть китайской инициативы по урегулированию на Украине, и политика по разделению России и Китая зашла в тупик, заявил в воскресенье, 26 марта, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

— А ведь с самого начала говорили о необходимости политики по разделению России и Китай. Эта политика зашла в тупик. К сожалению, на западном фронте без перемен, но и держать открытым этот фронт непозволительно, — заявил Калын в интервью NTV.

Что касается позиции Анкары по украинскому вопросу, то Калын отметил: Турция собирается и дальше настаивать на мирном урегулировании, которое должно основываться на принципах суверенитета Украины.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что изучил предложения китайской стороны по мирному урегулированию конфликта на Украине. Пекин выдвинул собственную инициативу в феврале 2023 года. Путин отметил, что Москва готова к переговорам по этому вопросу. Стоит отметить, что идеи Китая вызвали неоднозначную реакцию в мировом сообществе.