Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Представитель Эрдогана: Политика по разделению России и Китая зашла в тупик

Ирэна Колесова
В мире
Представитель Эрдогана: Политика по разделению России и Китая зашла в тупик
Фото: shutterstock

Западные страны не смогли предвидеть китайской инициативы по урегулированию на Украине, и политика по разделению России и Китая зашла в тупик, заявил в воскресенье, 26 марта, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

— А ведь с самого начала говорили о необходимости политики по разделению России и Китай. Эта политика зашла в тупик. К сожалению, на западном фронте без перемен, но и держать открытым этот фронт непозволительно, — заявил Калын в интервью NTV.

Что касается позиции Анкары по украинскому вопросу, то Калын отметил: Турция собирается и дальше настаивать на мирном урегулировании, которое должно основываться на принципах суверенитета Украины.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что изучил предложения китайской стороны по мирному урегулированию конфликта на Украине. Пекин выдвинул собственную инициативу в феврале 2023 года. Путин отметил, что Москва готова к переговорам по этому вопросу. Стоит отметить, что идеи Китая вызвали неоднозначную реакцию в мировом сообществе.

Украина Россия Турция Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте