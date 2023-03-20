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Приметы и советы

Путин изучил предложения Китая по урегулированию кризиса на Украине

Полина Пашкина
Политика
Путин изучил предложения Китая по урегулированию кризиса на Украине
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в понедельник, 20 марта, сообщил, что изучил предложения китайской стороны по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Власти Китая подготовили соответствующий план в феврале 2023 года. Выдвинутые идеи Китая вызвали неоднозначную реакцию в мировом сообществе.

— Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине, — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Президент России заявил о готовности страны к переговорному процессу. Данные вопросы, в том числе и инициативы Китая, можно будет обсудить, отметил Путин.

Также президент России подчеркнул уважительное отношение к предложенному китайской стороной плану.

Согласно предложениям КНР, для урегулирования кризиса необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Китай настаивает на уважении законных интересов безопасности всех государств, гарантии суверенитета, независимости и территориальной целостности стран, а также поддержке движения России и Украины к диалогу.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев отметил, что от встречи лидеров России и Китая, которая стартовала в Кремле, стоит ожидать политических деклараций и экономических договоренностей.

Россия Китай Владимир Путин Си Цзиньпин
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