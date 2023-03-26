Пентагон отреагировал на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие

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Пентагон отреагировал на планы разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. В Минобороны США заявили в воскресенье, 26 марта, что причин для изменения готовности американских ядерных сил нет.

— Мы видели сообщения о заявлении России. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, — указано в заявлении Пентагона, которое опубликовало агентство Reuters.

В материале отмечается, что в администрации Соединенных Штатов на данный момент выражают схожее мнение.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Минск и Москва условились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По словам российского лидера, соответствующее решение было принято после слов властей Великобритании о передаче на Украину боеприпасов с обедненным ураном. Путин отметил: сейчас Россия поступает так, как США поступают годами и десятилетиями. Указаны даже сроки: хранилище для ядерного оружия в Белоруссии возведут к 1 июля.

Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.