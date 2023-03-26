Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

При ночном пожаре в Москве спасли 11 человек

Ирэна Колесова
Происшествия
При ночном пожаре в Москве спасли 11 человек
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, переулок Васнецова, 15с1 Карта всех событий

При пожаре в Центральном административном округе Москвы спасены 11 человек, том числе ребенок. Как сообщили в воскресенье, 26 марта, в ГУ МЧС по Москве, возгорание произошло в переулке Васнецова в жилом 12-этажном доме.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4.07. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже. Огонь охватил площадь 25 квадратных метров. Пожарные спасли из горящей квартиры двух человек, сейчас их обследуют медики.

— Из соседних квартир шестого этажа спасены три человека. С седьмого этажа спасены шесть человек, из них один ребенок. Всего на пожаре спасены 11 человек, — говорится в сообщении.

Пожарным удалось локализовать возгорание также в нежилом здании в городском округе Шаховская Московской области. Огонь охватил площадь порядка 900 квадратных метров. В прокуратуре Московской области добавили, что загорелся склад лакокрасочных изделий. По факту пожара будет проведена проверка, установят причины и обстоятельства произошедшего.

МЧС Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте