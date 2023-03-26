При ночном пожаре в Москве спасли 11 человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, переулок Васнецова, 15с1 Карта всех событий

При пожаре в Центральном административном округе Москвы спасены 11 человек, том числе ребенок. Как сообщили в воскресенье, 26 марта, в ГУ МЧС по Москве, возгорание произошло в переулке Васнецова в жилом 12-этажном доме.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4.07. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже. Огонь охватил площадь 25 квадратных метров. Пожарные спасли из горящей квартиры двух человек, сейчас их обследуют медики.

— Из соседних квартир шестого этажа спасены три человека. С седьмого этажа спасены шесть человек, из них один ребенок. Всего на пожаре спасены 11 человек, — говорится в сообщении.

Пожарным удалось локализовать возгорание также в нежилом здании в городском округе Шаховская Московской области. Огонь охватил площадь порядка 900 квадратных метров. В прокуратуре Московской области добавили, что загорелся склад лакокрасочных изделий. По факту пожара будет проведена проверка, установят причины и обстоятельства произошедшего.