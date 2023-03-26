В МЧС уточнили площадь локализованного пожара в Омске

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Омск, Доковская улица Карта всех событий

Спасателям удалось локализовать пожар на складе по производству пластика в Омске на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Такое сообщение в воскресенье, 26 марта, появилось в Telegram-канале МЧС РФ.

— Пожар локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что по предварительной информации, никто не пострадал и не погиб. Тушение продолжается, в нем задействовано 65 человек и 16 единиц техники.

Пожарным удалось локализовать возгорание также в нежилом здании в городском округе Шаховская Московской области. Тушение возгорания продолжается. Огонь в Шаховской охватил площадь порядка 900 квадратных метров. В прокуратуре Московской области добавили, что загорелся склад лакокрасочных изделий. По факту пожара будет проведена проверка, установят причины и обстоятельства произошедшего.

На строительной площадке неподалеку от международного делового центра «Москва-Сити» возник пожар. Выяснилось, что горит строительная бытовка. Обошлось без пострадавших, пожарным удалось быстро справиться с возгоранием.