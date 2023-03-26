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В Подмосковье локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий

Ирэна Колесова
Происшествия
В Подмосковье локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожарным удалось локализовать возгорание в нежилом здании в городском округе Шаховская Московской области. Такое сообщение в воскресенье, 26 марта, появилось на сайте ГУ МЧС по Подмосковью.

— В 00.12 — локализация пожара на площади 900 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Огонь в нежилом здании в Шаховской охватил площадь порядка 900 квадратных метров. В прокуратуре Московской области отметили, что загорелся склад лакокрасочных изделий. В Telegram-канале ведомства добавили, что по данному факту будет проводиться проверка, все причины и обстоятельства случившегося будут установлены. В тушении пожара задействованы 198 единиц техники, а также 63 спасателя.

На строительной площадке рядом с территорией московского международного делового центра «Москва-Сити» возник пожар. Выяснилось, что горит строительная бытовка. По предварительным данным, никто не пострадал, пожарные оперативно справились с возгоранием.

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