В Омске вспыхнул склад по производству пластика

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Пожарные борются с огнем на складе по производству пластика в Омске, площадь пожара составила порядка 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В 22:04 поступило сообщение о пожаре по адресу: Омская область, город Омск, улица Доковская 51. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит склад по производству пластика на площади 2,8 тысячи квадратных метров, — передает слова пресс-службы РИА Новости.

По предварительным данным, при возгорании никто не пострадал. В тушении пожара задействовано 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

В Подмосковье, в городском округе Шаховская, вечером 25 марта произошел пожар в нежилом здании. На место сразу же выдвинулись пожарные. Было привлечено 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Данных о пострадавших пока не поступало.

На прошлой неделе возгорание произошло на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном в Московской области. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло.