В Шаховской произошел пожар в нежилом здании

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская область, городской округ Шаховская, рабочий посёлок Шаховская, Волочановское шоссе, 16 Карта всех событий

В Подмосковье, в городском округе Шаховская, вечером 25 марта произошел пожар в нежилом здании. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение о возгорании по адресу Волчановское шоссе, дом 16, поступило на пульт дежурного в 22:29. На место сразу же выдвинулись пожарные. Было привлечено 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Данных о пострадавших пока не поступало.

В Подмосковье вечером 25 марта произошел еще один пожар. В Воскресенске загорелся цех металлургического завода «Фрегат». ООО «Фрегат» является крупнейшим в стране заводом по производству вторичного свинца. Известно, что возгорание случилось в цеху аккумуляторов.

На прошлой неделе пожар случился также на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительной информации, там вспыхнула емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло.