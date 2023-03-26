Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Шаховской произошел пожар в нежилом здании

Ирэна Колесова
Происшествия
В Шаховской произошел пожар в нежилом здании
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, городской округ Шаховская, рабочий посёлок Шаховская, Волочановское шоссе, 16 Карта всех событий

В Подмосковье, в городском округе Шаховская, вечером 25 марта произошел пожар в нежилом здании. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение о возгорании по адресу Волчановское шоссе, дом 16, поступило на пульт дежурного в 22:29. На место сразу же выдвинулись пожарные. Было привлечено 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Данных о пострадавших пока не поступало.

В Подмосковье вечером 25 марта произошел еще один пожар. В Воскресенске загорелся цех металлургического завода «Фрегат». ООО «Фрегат» является крупнейшим в стране заводом по производству вторичного свинца. Известно, что возгорание случилось в цеху аккумуляторов.

На прошлой неделе пожар случился также на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительной информации, там вспыхнула емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло.

Подмосковье МЧС Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте