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Пожар произошел на металлургическом заводе «Фрегат» в Воскресенске

Евгений Жуков
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Пожар произошел на металлургическом заводе «Фрегат» в Воскресенске
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Московская область, Воскресенск, улица Кирова, 3с6 Карта всех событий

Пожар произошел на территории металлургического завода «Фрегат» в подмосковном городе Воскресенске. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

— Городской округ Воскресенск, улица Кирова, дом № 3, строение 6. Возгорание в цеху аккумуляторов. Здание производственное металлокаркасное. Дальнейшая информация уточняется, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По информации из открытых источников, ООО «Фрегат» является крупнейшим в стране заводом по производству вторичного свинца.

На прошлой неделе возгорание произошло на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло.

Пожар вскоре был ликвидирован, сообщили в МЧС. Всего на борьбу с огнем привлекли 34 единицы техники и 117 человек, в том числе от МЧС России: 26 единиц техники, 92 человека.

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