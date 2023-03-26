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Тайвань разорвал дипломатические отношения с Гондурасом

Никита Худяков
В мире
Тайвань разорвал дипломатические отношения с Гондурасом
Фото: Unsplash

Тайвань прекращает дипломатические отношения с Гондурасом и закрывает посольство. Об этом в воскресенье, 26 марта, заявил министр иностранных дел острова Джозеф У во время прямой трансляции.

— МИД Тайваня принял решение прекратить дипломатические отношения с Республикой Гондурас. Полностью прекратить двустороннее сотрудничество и вывезти посольство, — сказал он.

Ранее Министерство иностранных дел Гондураса также объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В заявлении подчеркивалось, что страна признает существование только одного Китая в мире.

На данный момент у Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Гватемала, Маршалловы Острова, Палау, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу, Белиз, Гаити, Науру, Парагвай, Сент-Люсия, Эсватини и Ватикан.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что США изучают способность Китая к сопротивлению, потому что считают его стратегическим соперником. Именно кризис на Тайване может стать новой целью Штатов вместо Украины. При этом если на следующих выборах сменится президент, у Америки могут появиться другие задачи.

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