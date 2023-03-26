Путин заявил, что Россия и Китай не создают никакого военного союза

Фото: Администрация президента РФ

Россия и Китай развивают военное сотрудничество, но «это не военный союз». Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

— Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного, — сказал он.

Глава государства отметил, что Москва проводит совместные учения не только с Китаем, но и с другими странами.

Аналитик австралийского телеканала ABC Стэн Грэнт сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Москве доказывает «конец мирового порядка», при котором правила составляли западные страны. По его словам, порядок никогда и не был мировым. Ранее речь шла о порядке, при котором «правила составляли и нарушали западные державы».

Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась в Кремле. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».